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موعد مباراة وست بروميتش ألبيون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة وست بروميتش ألبيون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي وست بروميتش ألبيون اليوم السبت 26 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق وست بروميتش ألبيون ضد نظيره فريق تشيلسي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ذا هاوثورنس.

كما ستذاع مباراة نادي تشيلسي ضد نظيره نادي وست بروميتش اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 1" وعلى قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق علي محمد علي.

ويتواجد نادي تشيلسي في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يتواجد نادي وست بروميتش ألبيون في المركز العشرين بدون نقاط.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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