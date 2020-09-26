الارشيف / الرياضة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الجونة، مساء غدًا الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل حسم المركز الثاني بصورة رسمية في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز، في حين يسعى الجونة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك من أجل الهروب من قاع جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري

Advertisements

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والجونة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

وتُذاع مباراة الزمالك والجونة عبر فضائية ON Time Sports 1.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد الجونة في المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

إقرأ ايضا