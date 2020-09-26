ميسي والمغربي يقودان هجوم سيراميكا كليوباترا أمام منتخب السويس

أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة منتخب السويس التي ستقام في الثالثة مساء اليوم على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري الدرجة الثانية.
وقرر المدير الفني أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من محمود شكري وضياء قنديل وعاشور الأدهم ومحمد جمال ومحمود صقر ومصطفى ميسي وشريف دابو ومحمود المغربي وخالد الحسيني وأحمد غنيم وطارق سامي.
ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة وبفارق ثلاث نقاط عن بتروجت صاحب المركز الثاني، ويعتبر سيراميكا كليوباترا المرشح الأول لخطف تذكرة التأهل إلى الدوري المصري الممتاز.
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