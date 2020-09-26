أعلن السويسري لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند التشكيل الأساسي لمواجهة أوجسبورج، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري الألماني. ويسعى بوروسيا دورتموند بقيادة مدربه فافر لتحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل الارتقاء إلى صدارة البوندسليجا مؤقتا. تشكيل بوروسيا دورتموند: حراسة المرمى: بوركي خط الدفاع: إيمري تشان - هوميلز - أكانجي Advertisements خط الوسط: توماس مونييه - جيوفاني رينا - بيلينجهام- أكسيل فيتسيل - جيريرو. خط الهجوم: هالاند - سانشو ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف، عن أوجسبورج صاحب المركز الرابع.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الألماني.. هالاند وسانشو يقودان بوروسيا دورتموند أمام أوجسبورج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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