تشكيل النصر والقناة قبل المواجهة المرتقبة بدوري القسم الثاني

تنطلق بعد قليل مباراة القناة في مواجهة النصر ضمن الجولة الـ19 بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية والتي تقام على استاد القناة القديم. وأعلن تامر مصطفى المدير الفني للقناة تشكيل فريقه وجاء كالتالي: محمد إبراهيم في حراسة المرمى واسلام سيد ومحمد طارق واسلام نبيل وأحمد طه ومحمد علي وعلاء أحمد ومحمد يسري وعلي شوقي وأحمد فوزي وحسام سيد. فيما أعلن سيد عيد المدير الفني للنصر تشكيل فريقه وجاء كالتالي: Advertisements عصام سعد في حراسة المرمى وحمودة سمير وأحمد كالوشا وأيامه الليبي وأحمد داهش ومؤمن عاطف ومحمود حسونة وأحمد حسين ومحمد عبد الناصر أوشا وبابا إبراهيم ومحمود السيد. ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من محمد عبد العزيز حكم ساحة ومحمد حميدة مساعد أول ورضا عيسى مستعد ثاني ومصطفى محمد حكم رابع. ويحتل القناة المركز السادس برصيد 25 نقطة فيما يحتل النصر المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

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