الارشيف / الرياضة

راشفورد يسجل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في مرمى برايتون.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
نجح ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، في تسجيل هدف فريقه الثاني، بمرمى مضيفه برايتون، بالمباراة التي تجمع بينهما الآن على ملعب "فالمر" ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف الثاني الذي أحرزه راشفورد في الدقيقة 55 من عمر المباراة، بعد تمكن من مراوغات المدافعين بشكل متتالي، ثم سدد في شباك ماثيو ريان حارس برايتون.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث حصل برايتون على ركلة جزاء في الدقيقة 40، بعدما لجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو "VAR"، نتيجة عرقلة لطارق لامبيتي داخل منطقة الجزاء من برونو فيرنانديز لاعب وسط مان يونايتد، سددها نيل موباي بطريقة خدعت الحارس ديفيد دي خيا.

في المقابل، نجح مانشستر يونايتد في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 43، من ركلة حرة مباشرة على يمين منطقة جزاء برايتون، عن طريق فيرنانديز بعرضية قوية استقبلها ماتيتش على القائم الأيسر للمرمى والذي أرسلها للويس دينك لاعب برايتون ليسددها بالخطأ في مرماه.

وتشير نتيجة اللقاء حتى الآن بتقدم الشياطين الحمر بنتيجة 2-1.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر راشفورد يسجل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في مرمى برايتون.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا