راشفورد يسجل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في مرمى برايتون.. فيديو

نجح ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، في تسجيل هدف فريقه الثاني، بمرمى مضيفه برايتون، بالمباراة التي تجمع بينهما الآن على ملعب "فالمر" ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف الثاني الذي أحرزه راشفورد في الدقيقة 55 من عمر المباراة، بعد تمكن من مراوغات المدافعين بشكل متتالي، ثم سدد في شباك ماثيو ريان حارس برايتون.

نتيجة عرقلة لطارق لامبيتي داخل منطقة الجزاء من برونو فيرنانديز لاعب وسط مان يونايتد، سددها نيل موباي بطريقة خدعت الحارس ديفيد دي خيا. وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث حصل برايتون على ركلة جزاء في الدقيقة 40، بعدما لجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو "VAR"، في المقابل، نجح مانشستر يونايتد في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 43، من ركلة حرة مباشرة على يمين منطقة جزاء برايتون، عن طريق فيرنانديز بعرضية قوية استقبلها ماتيتش على القائم الأيسر للمرمى والذي أرسلها للويس دينك لاعب برايتون ليسددها بالخطأ في مرماه.

وتشير نتيجة اللقاء حتى الآن بتقدم الشياطين الحمر بنتيجة 2-1.