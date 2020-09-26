نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل وحكام مباراة كوكاكولا وبتروجت بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد عبدالله، المدير الفني لفريق كوكاكولا، تشكيل فريقه الذي يخوض مباراته أمام بتروجيت، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 19 للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني.

ويضم تشكيل كوكاكولا كلا من: محمد علي ميلا، كريم عرفات، معتز نجيب، أحمد عبدالمنعم، احمد حسن، كريم حلاوة، احمد الحسيني، سيد صلاح، اريك، جابر سالم، محمد جدو .

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عمرو عبدالمجيد، اسلام محمد، أكرم عبدربه، احمد سعيد بندق، محمد علاء لالا، محمود احمد، انس محمد، محمود بليه، كريم عصام.

ويضم تشكيل بتروجيت كلا من: محمد ابو النجا، حسان حسن، أحمد ربيع، خالد عبدالرزاق، سامح إبراهيم، احمد السباعي، محمود عماد، رشاد المتولي، اسلام سمير، ايزيكا، مصطفى معوض .

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ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: اسلام كانو، محمود ربيع، محمود محبوب، عبدالرحمن حسن، أحمد كمال، احمد علي، عبدالله محمود، محمد هاني ، محمود محمد .

ويدير اللقاء الحكم جلال محمد أحمد، ويعاونه كلا من محمود مصطفى، محمد الدسوقي، محمد عبدالوهاب، خالد السمان

ويدخل فريق كوكاكولا اللقاء برصيد 18 نقطة محتلا المركز العاشر، فيما يأتي فريق بتروجيت في المركز الثاني برصيد 32 نقطة.