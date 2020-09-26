نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر تشكيل منتخب السويس وسيراميكا بالقسم الثاني في المقال التالي
وجاء تشكيل الفريق السويسي يضم، محمود كوكو، كريم يكن، باسم عادل، وأحمد عيد، ونور العريان، و محمد عمارة، و خالد لطفي، وأحمد فتحى، و، نور العريان ، وخالد لطفي، وأحمد فتحي، ومحمود عقل، وحسن ياسين، و محمد شيكا.
وجاءتشكيل الضيوف يضم، محمود شكري ، ضياء قنديل ، عاشور الأدهم ، محمد جمال ، محمود صقر
مصطفى ميسي ، شريف دابو ،محمود المغربي ، خالد الحسيني ، أحمد غنيم ، طارق سامي.
ويذكر أن منتخب السويس ياتى في المركز الرابع برصيد ٢٨ نقطة ، فيما يحتل سيراميكا المركز الاول برصيد ٣٥ نقطة.
ويلي ترتيب المجموعة كالتالي:
1- سيراميكا كليوباترا ٣٥ نقطة
2- بتروجيت ٣٢ نقطة
3- الداخلية ٣١ نقطة
4- منتخب السويس ٢٨ نقطة
5- النصر ٢٨ نقطة
6- القناة ٣٥ نقطة
7- جمهورية شبين ٢٣ نقطة
8- النجوم ٢٢ نقطة
9- المريخ ١٨ نقطة
10- كوكاكولا ١٨ نقطة
11- الترسانة ١٥ نقطة
12- الزرقا ٩ نقاط
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