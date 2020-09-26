نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر و14دولة تشارك بالدورة التدريبية الإقليمية الإفتراضية لإعداد مدربي الأولمبياد لكرة السلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى دوراتها التدريبية على المنصة الافتراضية من خلال تقنية zoom من خلال مشاركة 15 دولة عربية وهي مصر ، الإمارات ، موريتانيا ، المغرب ، تونس ، ليبيا ، السودان ، لبنان، الأردن ، سوريا ، فلسطين ، الكويت ،عمان ،العراق ، البحرين وذلك على مدى ثلاثة أيام فى الفترة من 27 وحتى 30 سبتمبر 2020 ، وتأتي أهمية هذه الدورات من اجل الاستعدادات الجادة لمشاركة برامج المنطقة فى الالعاب العالمية الصيفية التى تقام بألمانيا 2023.

وصرح د. عماد محى الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية بأن تلك الدورة التدريبية الاقليمية هى استكمال مجموعة الدورات الافتراضية التى أقرها الرئيس الاقليمى المهندس أيمن عبد الوهاب بسبب جائحة كورونا ، حيث تم اختيار هذة الدورة لمناسبة الوضع الحالي من وباء كورونا ويوقف التدريبات الرسمية والمسابقات لذا تم اختيار هذا النوع من الدورات لسهولة التدريب عليه في أي مكان كما أنه سوف يعقب هذه الدورة أول مسابقات إقليمية إفتراضية في هذه المهارات الفردية.

ويضيف محى الدين بأن ايام الدورات الثلاث سوف تشهد فى يومها الأول كلمة ترحيب من الأولمبياد الخاص الدولى يلقيها كلا من د. شريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات ود. عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب ، محاضرة عن التقسيم للدكتور عماد محيى الدين، كما يلقى د. شريف الفولي محاضرة عن تنظيم وإدارة الألعاب والمسابقات في الأولمبياد الخاص.

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ويختتم هذا اليوم بمحاضرة عن الدورات التدريبية من خلال منصة الأولمبياد الخاص الإلكترونية للدكتور عماد والدكتور شريف.

ويضيف محي الدين بأن اليوم الثانى من هذه الدورة يشهد قيام د. عبد العزيز الملا بالقاء محاضرة عن التغذية الصحيحة للاعبي الأولمبياد الخاص، ويقوم د. إيهاب إسماعيل بإلقاء محاضرة عن الإسعافات الأولية وإصابات الملاعب .

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اما اليوم الأخير من أيام الدورة تبدأ بمحاضرة يلقيها د. شريف الفولي عن الرياضات الموحدة ، يتبعها د. عادل رمضان محاضرتين الأولى عن مقدمة عن المهارات الأساسية في كرة السلة والثانية عن اختبارات المهارات الفردية لكرة السلة.