ريال مدريد يستهدف ضم نجم روما

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أحمد جودة - القاهرة - يخطط مسؤولو ريال مدريد الإسباني، لضم نجم روما الإيطالي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، مستغلين العلاقة الجيدة التي تربطهم بإدارة الذئاب.

ريال مدريد يخطط نيكولو زانيولو

ذكرت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن هناك محادثات جارية بين روما وريال مدريد حاليًا، بشأن رغبة الذئاب في الحصول على خدمات مهاجم الميرنجي بورخا مايورال.

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وأوضحت الشبكة أن ريال مدريد استفسر عن وضعية نيكولو زانيولو وحالته الجسدية في الوقت الراهن، أثناء إجراء المحادثات حول مايورال.

ويعاني زانيولو من قطع في الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي ضربته للمرة الثانية، ولن يعود للملاعب قبل 2021.

وأتمت الشبكة أن مسؤولي ريال مدريد حصلوا على تقارير رائعة بشأن زانيولو، قبل إصابته، لذلك تم وضع اللاعب تحت المراقبة في "سانتياجو برنابيو".

الجدير بالذكر أن بيريز رئيس ريال مدريد أعلن عن عدم مشاركة الملكي في صراع صفقات الانتقالات الصيفية الجارية.