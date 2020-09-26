نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأشعة تحسم مصير صلاح محسن من المشاركة مع سموحة أمام الحدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُجرى صلاح محسن مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى سموحه أشعة على العضلة الخلفية، اليوم السبت، لتحديد موقفه من مواجهة فريقه لحرس الحدود المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل فى الجولة الـ30 من بطولة الدورى العام، وذلك بعد خروجه مصاباً من مواجهة وادى دجلة، وشخص الجهاز الطبى بسموحة الإصابة على أنها إجهاد فى العضلة الخلفية، إلا أنه تم تفضيل خضوع اللاعب لأشعة لتحديد الإصابة بدقة قبل بدء البرنامج العلاجى.

ويعول أحمد سامى المدير الفنى الكثير على جاهزية صلاح محسن حتى يدفع به فى لقاء الحدود، خاصة أن اللاعب بدأ يستعيد مستواه بعد مشاركته فى المباريات الأخيرة بالدورى وتألقه الكبير.

هذا ويحاول المهندس فرج عامر رئيس النادى تجديد استعاره صلاح محسن من الأهلى نظرا لحاجة الفريق إلى جهوده خلال الموسم الجديد وذلك بعدما طلبه المدير الفنى .

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 40 نقطة، وخاض الفريق 29 مباراة بالدورى حتى الآن فازوا فى 8 مباريات وتعادلوا فى 16 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 5 لقاءات.