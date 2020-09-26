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نتيجة انتخابات نادى السيارات

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة انتخابات نادى السيارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسحت قائمة المستقبل برئاسة المهندس على حلمى عيسى انتخابات نادى السيارات لاختيار مجلس ادارة جديدة للدورة الانتخابية 2020/ 2024 .

وتمكنت قائمة المستقبل من خلال برنامجها الانتخابى الطموح والواقعى أن تحظى بثقة اعضاء نادى السيارات فى الانتخابات التى جرت فى اجواء رائعة واتسمت بالود بين الجميع استهدافا لمصلحة النادى العريق الذى انشئ عام 1905 اى مر على انشائه 115 عاما وهو احد الاعضاء المؤسسين للاتحاد الدولى لرياضة السيارات.

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ويضم مجلس ادارة نادى السيارات المصرى الجديد كل اعضاء قائمة المستقبل وهم المهندس على حلمى عيسي رئيسا وحمادة عسكر نائبا ونبيل البشبيشي امينا للصندوق والاعضاء المهندس ايهاب لهيطة صاحب اعلى الأصوات الانتخابات والمهندس رؤوف جعفر والدكتورة داليا منصف والدكتورة ميان واصل واللواء مقبل يوسف والدكتور احمد زهدى ويسرى اسماعيل بالاضافة الى الدكتور حسن شاكر من خارج القائمة .

 ومن جانبه وجه المهندس ايهاب لهيطة جزيل الشكر الى اعضاء نادى السيارات على اصواتهم والثقة الغالية الكبيرة التى منحوها الى مجلس الادارة الجديد .

واكد إن الجميع سيبذل قصارى الجهد من أجل ان يكونوا عند حسن ظن كل اعضاء نادى السيارات الموقرين .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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