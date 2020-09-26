نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة - برايتون 2 × 3 مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق مانشستر يونايتد فوزا صعبا على حساب نظيره برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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