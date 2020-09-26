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موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة قوية تجمع بين الزمالك والجونة ضمن مباريات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الأحد القادم الموافق 27 سبتمبر.

موعد مباراة الزمالك والجونة

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تقام مباراة الزمالك والجونة ضمن مباريات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الأحد فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويذكر أن الزمالك حقق الفوز على فريق طنطا الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز بثلاث أهداف مقابل هدف، بينما الجونة حقق الفوز على فريق أسوان.

يذكر أن الزمالك يواجه الجونة في إطار الجولة 30 بستاد القاهرة يوم الأحد 27 سبتمبر مما حدا بإدارة المسابقات لتقديم مباراة طنطا مع الأهلي لعدم اقامة مباراتين بالقاهرة في يوم واحد وفق الإجراءات الأمنية المتفق عليها.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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