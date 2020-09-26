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اتالانتا يستهل مشواره في الكالتشيو برباعية في مرمى تورينو

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أحمد جودة - القاهرة - إستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي بفوز مثير على تورينو بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الثانية من البطولة.

ونجح أتالانتا في تحويل التأخر بهدف إلى الفوز برباعية ما جعله يحصد الثلاثة نقاط الاولى له خلال الموسم الجاري في الوقت الذي خسر فيه نادي تورينو للمرة الثانية توالياً ليبقى بدون رصيد.

وتقدم تورينو بهدف عن طريق أندريا بيولي في الدقيقة الحادية عشر قبل أن يدرك أليخاندرو جوميز التعادل لأتالانتا في الدقيقة الثالثة عشر.

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ونجح الضيوف في تسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقائق الحادية والعشرين والثانية والأربعين عن طريق الثنائي لويس مورييل وهانز هاتيبور.

وقبل نهاية الشوط الأول المثير تمكن بيولي من تسجيل الهدف الثاني لتورينو في الدقيقة الثالثة والأربعين فيما تكفل مارتن دي رون بالهدف الرابع في الدقيقة الرابعة والخمسين.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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