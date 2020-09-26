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أوجسبورج يفاجئ دورتموند بثنائية في البوندسليجا

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند في فخ الخسارة أمام مضيفه فريق نادي أوجسبورج بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الثانية من الدوري الألماني.

سجل ثنائية أوجسبورج فيليكس أودوخاي في الدقيقة الأربعين وأضاف دانييل كاليوري الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والخمسين.

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في الوقت الذي فشل فيه لاعبوا المدير الفني فافر في تسجيل أي أهداف ونجح أصحاب الأرض في الحفاظ على نظافة شباكهم.

ليتلقى بذلك بوروسيا دورتموند الهزيمة الاولى له في الدوري ويتوقف رصيده عند ثلاثة نقاط حصدها من الفوز في الجولة الأولى على مونشنجلادباخ.

في الوقت الذي تمكن فيه أوجسبورج من تحقيق الفوز الثاني له توالياً بعد الاول في الجولة الافتتاحية على يونيون برلين بثلاثية مقابل هدف ليحصد النقطة السادسة له.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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