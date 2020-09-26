بحثا عن الخروج من دائرة الخطر مجلس ادارة نادي العروبة يتعاقد مع سعيد الرقادي مساعدا للمدرب هيثم العلوي

واصل مجلس ادارة نادي العروبة خطواته الحثيثة من أجل التمسك بالأمل للرمق الأخير للخروج من دائرة الخطر والهبوط لدوري الدرجة الأولى في مشهد لا يستسيغه العرباوية إطلاقا نظرا للتاريخ الطويل الذي يتمتع به المارد العرباوي محليا ، فبعد أن أعلنت الادارة تعاقدها مع المدرب الوطني هيثم العلوي لقيادة الفريق الكروي الأول خلفا للمدرب السابق فاروق عبدالله الذي إعتذر عن تكلمة المشوار للمرحلة القادمة بسبب الظروف الصعبة التي يواجهها الفريق حاليا ، أعلن مجلس الادارة بالأمس التعاقد مع المدرب الوطني سعيد بن حماد الرقادي ليكون مساعدا للمدرب في المرحلة القادمة ، حيث يعد الرقادي من الكفاءات الفنية المجيدة التي يشار لها بالبنان ، ويقدم عطاءات جيدة للغاية في كل مراحله التدريبية التي خاضها في الفترة السابقة ، وسيشكل مع المدرب ثنائيا متفاهما نظرا للفكر المتقارب بينهما ، ناهيك عن ترشيحه من قبل المدرب ليكون مساعدا معه في المرحلة القادمة من مسيرة الفريق الأخضر بعد أن تواجدا معا في الجهاز الفني بنادي بوشر في فترة سابقة .

الجدير بالذكر ، بأن العروبة يحتل حاليا المركز الثالث عشر في دوري عمانتل برصيد ( 23 ) نقطة بعد نهاية الجولة ( 23 ) من عمر المسابقة ، وعليه أن لا يفرط بأي نقطة من النقاط التسع المتبقية في عمر الدوري من خلال مبارياته الثلاث المتبقية له أمام السويق والنهضة والرستاق على التوالي ، فيما يمتلك الفريق فرصة الوصول لنهائي الكأس الغالية بعد أن يلاقي عبري في إياب المربع الذهبي على ساحة مجمع صور ، حيث أن الفريق مطالبا بتحقيق الفوز بأي نتيجة شريطة بقاء شباكه نظيفة للنهاية في ظل خسارته لقاء الذهاب ( 1 / 2 ) في مجمع عبري في أمسية لا يتمنى العرباوية تذكرها بأي حال من الأحوال .