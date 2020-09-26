جمال المعمري يجتاز الدورة التدريبية للمستوى الأول بالبرنامج الوطني للمدربين للكرة الطائرة

شهدت مشاركة وتفاعلا كبيرا من المدربين بالدول العربية

متابعة ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

هناك الكثير من الدورات التدريبية التي قامت بعض الاتحادات واللجان الرياضية بتنفيذها، في فترة توقف الانشطة الرياضية خلال الفترة الماضية عن طريق الاتصال المرئي .. كما استغل الكثير من الاجهزة الفنية والادارية في المنتخبات فترة التوقف للدخول والمشاركة في تلك الدورات التدريبية لصقل وتطوير مهاراتهم الفنية ومنهم المدرب الوطني جمال بن محمد المعمري مدرب الكرة الطائرة، حيث استطاع ان يشارك في دورة المدربين المستوى الاول للبرنامج الوطني للمدربين في المجال الرياضي والتي نظمتها الاكاديمية الأولمبية التابعة للجنة الاولمبية البحرينية بالتعاون مع البرنامج الكندي وبمشاركة كبيرة من الدول العربية منها السلطنة و البحرين والجزائر والسعودية والكويت والعراق وليبيا، وقد اشرف على الدورة التدريبية نخبة من الدكاترة والمدربين المتميزين لمدة 12 يوما بمعدل ساعتين كل يوم .

محاور الدورة

وعن المشاركة في الدورة قال جمال المعمري بان المحاور التي اشتملت عليها الدورة التدريبية : تضمنت حزمة من اورق العمل والمحاضرات والاختبارات التى تعنى بتطوير الكوادر الفنية بمعدل ساعتين يوميا وكانت مدتها 12 يوما كما اشتملت الدورة على محاور رئيسية منها التخطيط للتدريب والتعليم والتعلم، واستخدام تمارين القوة والاعداد البدني في التدريب، وصناعة القرار الاخلاقي، حاضر في الدورة نخبة من الدكاترة والمدربين المتميزين امثال الدكتور نبيل طه مدير الأكاديمية الاولمبيةو محمود يتيم رئيس الاكاديمية و المحاضرين عادل العصفور و محسن علي و علي العنزور، الذين نقدم لهم الشكر والتقدير على ما بذلوه فيها، كما لايفوتني أن اتقدم كذلك بالشكر الى اللجنة الاولمبية البحرينية منظمة الدورة .

تخريج مدربين وطنيين

وتابع المعمري حديثه قائلا : في مثل هذه الدورات التدريبية تستطيع ان تخرج عددا من المدربين الوطنيين ذوي خبرة واسعة وتطوير مستوى التدريب وتعزيز دورهم في قيادة المنتخبات الوطنية وعمل خطط طويلة وقصيرة المدى من خلال المحاضرات القيمة والتي استفدت منها وأسعى إلى تطبيقها مثلما تعلمتها من البرنامج الذي اشتمل على محاضرات نظرية وعملية، و كونه عن بعد لم يقتصر على الجانب النظري فقط لذا فإنني أسعى الى اجتياز المستويات الاربعة خلال الـ ٤ سنوات قادمة في هذا البرنامج الذي يعد من اقوى البرامج المواكبة للتطورات التي تصقل المشاركين.

استغلال فترة التوقف

وحرص المعمري على استغلال فترة التوقف الخارجة عن الارادة بحضور دورات وندوات في جهات مختلفة وعدة مناسبات في الاتحاد العراقي للكرة الطائرة والاتحاد الافريقي والاستفادة من نخبة المحاضرين والمدربين الدوليين ويسعى للوصول لاعلى المستويات في التدريب الحديث المتطور ويضيف المعمري ان مثل هذه الدورات تجعل المدرب متمكنا في جميع الجوانب الفنية والبدنية والتخطيط للمدى البعيد والقصير، مما ينعكس لاحقا على مستويات اللاعبين وقدراتهم بعد نقل تلك الخبرات المكتسبة لهم.

أهمية الدورات التدريبية عن بعد

وعن أهمية الدورات التدريبية المرئية كونها احد الحلول الجذرية في الوقت الراهن للدورات التدريبية للمدربين قال المعمري : يعد التعليم عن بعد أحد الطرق الحديثة في مجال التعليم وهو نظام يمكّن الدارس من التحصيل العلمي وتحقيق الاستفادة المرجوة من العملية التعليمية بكافة جوانبها دون تكلف عناء الانتقال إلى موقع الدراسة بالنسبة لكافة المشاركين في العملية التعليمية، وتتماشى فكرة التعليم عن بعد مع الجهود والإجراءات العالمية التي تتخذها الدول للحد من انتشار فيروس كورونا وتساهم بشكل فعال في تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

جدير بالذكر ان جمال المعمري يعد من أبرز المدربين الوطنيين الذي حقق انجازات مع الاندية والمنتخبات وسبق ان قاد نادي مجيس والسلام والسيب لمنصات التتويج كذلك منتخبنا الوطني للناشئين ونال العديد من الشهادات والدورات تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة. وارتأى ان ينضم لأول مستويات البرنامجي الوطني والاستفادة القصوى من برامج التأهيل التي تقام في الوطن العربي.