اليوم انطلاق الأسبوع الأخير من برامج تأهيل الكوادر الرياضة المدرسية

ينطلق اليوم الأسبوع الثامن والأخير من برامج تأهيل الكوادر الرياضية من منتسبي الرياضة المدرسية والتي ينظمها الاتحاد العماني للرياضة المدرسية عبر تقنية الاتصال المرئي، ولقد حفلت الاسابيع الماضية بإقامة 35 حلقة تدريبية في مختلف الرياضات، وشهدت إقبالا كبيرا من المشاركين من مختلف المحافظات التعليمية.

وسوف تنطلق محاضرات الأسبوع الثامن بحلقة عمل عن الدراجات الهوائية يقدمها سلطان بن حمد الرواحي حكم نخبة معتمد من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية ومحمد وليد الزمني مدرب المنتخب الوطني للدراجات الهوائية.

وتقام غدا الاثنين حلقة تدريبية عن الإبحار الشراعي ينفذها احمد بن ناصر سالم القاسمي مشرف تطوير مسار الابحار للناشئين والمسؤول عن نظام قاعدة البيانات والتقارير الدورية لفرق مدارس الابحار الشراعي والمنتخبات الوطنية للناشئين.

ويشاركه في تقديم الحلقة التدريبية عبدالعزيز بن سالم سيف الشيدي مدير تطوير الابحار الشراعي المسؤول عن تطوير مدربي المنتخب الوطني للإبحار الشراعي.

بينما تقام يوم الثلاثاء المقبل حلقة تدريبية عن الألعاب الشعبية التقليدية يقدمها المحاضر فهد بن سعيد عاشور بيت سعيد محاضر معتمد ضمن فريق الألعاب والرياضات التقليدية العمانية بوزارة الثقافة والرياضية والشباب ويشاركه في تقديم الجلسة المحاضر محمد بن سالم بن راشد الفزاري من فريق الألعاب والرياضات التقليدية بوزارة الثقافة والرياضية والشباب وتقام الأربعاء القادم جلسة تدريبية عن سيكولوجية التعلم الحركي ينفذها الدكتور علي بن سلام اليعربي أستاذ مساعد علم النفس الرياضي في قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة السلطان قابوس، بينما يقام يوم الخميس حفل ختام برامج تأهيل وتدريب الكوادر الرياضية المدرسية.

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