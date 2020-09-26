تعقد غدا الاثنين لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة اليد اجتماعا مهمًّا برئاسة عثمان بن الماس القاسمي أمين صندوق الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس لجنة المسابقات بحضور اعضاء اللجنة، حيث سيتم خلال الاجتماع مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالنشاط الرياضي والمباريات المتبقية من الموسم الرياضي 2019/‏2020 كذلك وضع التصور الكامل لبرنامج المسابقات للموسم الرياضي الجديد 2020/‏2021م. وتأتي عودة نشاط اللعبة بناء على موافقة اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) باستئناف الأنشطة الرياضية لكافة الهيئات الخاصة العاملة في المجالات الرياضية وتشمل (الاتحادات – اللجان – الأندية – الفرق الأهلية – وأية أنشطة أخرى) على أن تكون الأنشطة بدون تواجد جماهيري مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات والاجراءات الوقائية والاحترازية التي تكفل السلامة للجميع ومراعاة كافة الضوابط الصادرة بهذا الشأن من اللجنة العليا فيما يتعلق بالأفراد والمرافق. وكان اتحاد اليد قد انتهي من ختام دوري الناشئين والشباب ولم يتبق سوى منافسات الدورين نصف النهائي والنهائي لدوري عام السلطنة، حيث وصل الى هذه المرحلة اربعة أندية وهي مجيس والسيب ومسقط ونادي عمان وفي مسابقة درع الوزارة التاسع، كذلك وصلت المباريات الى مرحلة الدور نصف النهائي والنهائي بوصول اربع فرق وهي مسقط واهلي سداب ونادي عمان والسيب، حيث سيتم خلال اجتماع اللجنة تحديد مواعيد مباريات الدور النصف النهائي للدوري العام ودرع الوزارة. وسوف تعقد لجنة المسابقات قبل استئناف المنافسات اجتماعا مع الأندية الـ5 المتأهلة للدوري العام ودرع الوزارة من اجل مناقشة البروتوكول الصحي الذي سيتم تطبيقه مع عودة المنافسات والذي يتضمن عدة شروط هامة من اجل المحافظة على سلامة اللاعبين والطواقم الفنية والحكام والضوابط والاجراءات الاحترازية التي يجب على الاتحادات واللجان الرياضية الالتزام بها قبل استئناف النشاط الرياضي وضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية الصادرة من قبل الاتحادات الدولية لكل لعبة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. لجنة المسابقات باتحاد اليد تعقد اجتماعا لمناقشة عودة النشاط والمباريات المتبقية وبرنامج الموسم القادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.