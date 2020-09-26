بعد وصولها للدور الرئيسى فى رولان جاروس| أول تعليق من ميار شريف على دعم محمد صلاح لها

أعربت ميار شريف نجمه التنس عن سعادتها البالغه بـ دعم وتشجيع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي والمنتخب المصري لها خلال مباريات بطولة رولان جاروس للتنس

وأكدت ميار في تصريحات عبر الموقع الرسمي لـ البطولة أن محمد صلاح رمز مصري مشرف امام العالم ودعمه لها اسعدها للغاية مشيرا الي ان الدعم جعلها تشعر انها شحص مميز

وأضافت أن دعم وتشجيع الجماهير لها امر رائع لانها بذلت مجهودا كبيرا للوصول لهذه المرحله

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وتعد ميار شريف هي اول مصريه في التاريخ تصل لـ الدور الرئيسى فى بطولة رولان جاروس

وأضافت أن سفرها بعيدا عن مصر لم يكن أمرا سهلا فبعض افراد اسرتها واصدقائها كانوا ضد قراراها بالسفر مشددة على انها اصرت على اثبات صحه قراراها وبذلت مجهودا جبارا لرفع اسم مصر عاليا

وأضافت أنه بدات العام الماضي وقت ان كان عمرها 23 عاما حيث انها لديها العديد من الطموحات ترغب في تحقيقها