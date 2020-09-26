انتهت أحداث الجولة الـ 19 من مسابقة دورى القسم الثاني والتى شهدت تعادلات بالجملة في معظم الملاعب ولعل ابرزها تعادل المتصدر سيراميكا كليوباترا مع منتخب السويس . كما واصل فريق الترسانة السقوط في فخ التعادل أمام فريق الزرقا متذيل الترتيب ليكون الشواكيش علي بعد خطوات قليلة من السقوط للقسم الثالث حيث جمع 16 نقطة فقط خلال المباريات السابقة . وعاد فريق الداخلية لمركز الوصافة بعد الفوز علي فريق النجوم بنتيجة هدفين مقابل هدف ويتراجع بتروجيت للمركز الثالث بعد التعادل مع فريق كوكاكولا . نتائج المباريات القناة 0-0 النصر النجوم 1-2 الداخلية المريخ 1-0 جمهورية شبين كوكاكولا 1-1 بتروجيت الترسانة 1-1 الزرقا منتخب السويس 0-0 سيراميكا كليوباترا ترتيب المجموعة ١- سيراميكا كليوباترا 36 نقطة Advertisements ٢- الداخلية 34 ٣- بتروجيت 33 نقطة ٤- منتخب السويس 29 ٥-النصر 29 ٦- القناة 26 ٧-جمهورية شبين 23 ٨- النجوم 22 ٩-المريخ 21 ١٠ - كوكاكولا 19 ١١-الترسانة 16 ١٢- الزرقا 10

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج مجموعة القاهرة بالقسم الثاني.. كليوباترا في الصدارة .. الداخلية وصيفا .. والترسانة يواصل السقوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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