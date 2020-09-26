فوز بني سويف والألومنيوم والمنيا في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني

انتهت مباريات اليوم من الأسبوع التاسع عشر من دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ، وشهدت المباريات فوز بني سويف علي فريق الفيوم بهدف للاشئ، وفوز الألومنيوم علي الأعلاميين بثلاثية، وفوز المنيا علي تيلفونات بنى سويف بثلاثة أهداف ،وتعادل البنك الأهلي مع فريق سوهاج بهدف لكل فريق ، وتعادل بترول أسيوط أيضا تعادلا سلبيا .

بنى سويف : الفيوم

حقق فريق بني سويف الفوز علي فريق الفيوم بهدف نظيف سجله مصطفي الصفتى بالدقيقة الأخيرة بالشوط الأول ،في اللقاء الذي أقيم علي استاد الأسيوطي سبورت وغرد فريق بني سويف بصدارة المجموعة منفردا برصيد 41 نقطة .

الألومنيوم : الأعلاميين

وحقق الفريق الأول بنادي الألومنيوم فوزا غاليا وثمينا علي فريق الأعلاميين بثلاثة أهداف لهدف ، سجل للألومنيوم محمود عطيتو الظهير الأيمن ، وأضاف محمود عبدالحفيظ مدافع الفريق الهدف الثانى للفريق ،قبل أن يعزز عبدالمجيد ياسين لاعب وسط الفريق فوز فريقه بهدف ثالث ولاأروع ،من أجمل أهداف الموسم ،وسجل مهدى صبحي هدف الأعلاميين الوحيد .

البنك الأهلي : سوهاج

تعادل فريق سوهاج مع مضيفه نادي البنك الأهلي تعادلا إيجابيا بهدف لكل فريق علي ملعب البنك الأهلي ،ويعتبر هذا التعادل بطعم الخساره للبنك الأهلي حيث يفقده نقطتين ثمينتين في صراع خطف بطاقه الصعود للممتاز .

المنيا : تليفونات بنى سويف

وحقق فريق المنيا الفوز علي فريق تيلفونات بنى سويف بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي أقيم باستاد بنى سويف الرياضي ،وفوز ثانى علي التوالي للمنيا تحت قيادة فنية للكابتن شديد قناوى ،برحلة الهروب من شبح الهبوط ،سجل أهداف المنيا اللاعب داوودا من ضربة جزاء ، وأضاف محمد سماره الهدفين .

طهطا : شبان قنا

أستطاع فريق طهطا لثانى لقاء علي التوالي في إحراج فرق محافظة قنا وتعادل مع فريق شبان قنا بهدف لكل فريق ، بعد أن تعادل بالجولة الماضية بهدفين لكل فريق مع فريق الألومنيوم .

ديروط : بترول أسيوط

تعادل فريق بترول أسيوط تعادلا سلبيا بطعم الفوز خارج الديار مع فريق ديروط بلقاء حماسي وقوى يسمى "بدربي المحافظة ".

وجاءت النتائج كالآتي:

البنك الأهلي 1-1 سوهاج

طهطا 1-1 شبان قنا

الفيوم 0-1 بني سويف

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ت بني سويف 1-3 المنيا

الاعلاميين 1-3 الألمنيوم

ديروط 0-0 بترول اسيوط

ترتيب المجموعة الاولى

1- بنى سويف41 نقطة

2- البنك الأهلي 39 نقطة

3- الألومنيوم 36 نقطة

4- شبان قنا 32 نقطة

5- بترول أسيوط 28 نقطة

6- سوهاج 26 نقطة

7-المنيا 25 نقطة

8-تيلفونات بنى سويف 23 نقطة

9- الإعلاميين 19 نقطة

10-الفيوم 18 نقطة

11- ديروط 12نقطة

12- طهطا 12نقطة