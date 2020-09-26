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خاص | الاتحاد السكندري يستهدف ضم ظهير الأهلي

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طلب طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، التعاقد مع ظهير أيمن لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
وعلم موقع "دوت الخليج" أن طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد طالب محمد مصيلحي رئيس النادي بالتعاقد مع باسم علي الظهير الأيمن للنادي الأهلي من أجل تدعيم الجبهة اليمني لزعيم الثغر .
وأكد طلعت يوسف خلال اجتماعه مع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن باسم علي يعاني من عدم المشاركة مع المارد الأحمر في ظل اعتماد رينيه فايلر المدير للنادي الأهلي على محمد هاني أساسيا في كافة المباريات .

وخاطب محمد مصيلحي مسئولي النادي الأهلي من أجل التعاقد باسم علي خلال فترة الانتقالات الحالية أو الحصول علي خدمات اللاعب بصفة الإعارة .

وطالب مسئولو النادي الأهلي تأجيل الحديث في رحيل باسم علي لحين الاستقرار على التشكيل الرسمي للفريق ومعرفة الراحلين خلال الموسم المقبل .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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