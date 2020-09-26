بعد 13 تسديدة على المرمى.. دورتموند يسقط أمام أوجسبورج بهدفين| فيديو

سقط فريق بوروسيا دورتموند في فخ الخسارة أمام مضيفه أوجسبورج بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الألماني البوندسليجا.

وخطف أوجسبورج التقدم في الدقيقة 40 من كرة رأسية للمدافع الشاب فيليكس أودووخاي إثر ركلة حرة نفذها دانيال كاليجيوري الذي سجل بنفسه هدف التعزيز في مستهل الشوط الثاني، بعد تمريرة بينية من فلوريان نييدرلخنر 54.

ورغم محاولات الضيوف في الدقائق المتبقية من المباراة، بقيت النتيجة على حالها ليحقق فولفسبورغ فوزه الثاني تواليًا.

وتلقى دورتموند ضربة معنوية قاسية قبل المواجهة الصعبة التي تنتظره الأربعاء في الكأس السوبر الألمانية ضد غريمه بايرن ميونيخ، الفائز هذا العام برباعية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية، والذي بدأ مشواره في الـ"بوندسيلجا" بفوز ساحق على شالكه 8-صفر.

وتوقف رصيد بوروسيا دورتموند عند ثلاث نقاط، حصدها من الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الأولى، فيما رفع أوجسبورج رصيده إلى ست نقاط، في صدارة الترتيب مؤقتا، حيث كان فاز في الجولة الأولى على يونيون برلين 3 / 1.