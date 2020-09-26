سقط فريق بوروسيا دورتموند في فخ الخسارة أمام مضيفه أوجسبورج بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الألماني البوندسليجا.
وخطف أوجسبورج التقدم في الدقيقة 40 من كرة رأسية للمدافع الشاب فيليكس أودووخاي إثر ركلة حرة نفذها دانيال كاليجيوري الذي سجل بنفسه هدف التعزيز في مستهل الشوط الثاني، بعد تمريرة بينية من فلوريان نييدرلخنر 54.
ورغم محاولات الضيوف في الدقائق المتبقية من المباراة، بقيت النتيجة على حالها ليحقق فولفسبورغ فوزه الثاني تواليًا.
وتلقى دورتموند ضربة معنوية قاسية قبل المواجهة الصعبة التي تنتظره الأربعاء في الكأس السوبر الألمانية ضد غريمه بايرن ميونيخ، الفائز هذا العام برباعية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية، والذي بدأ مشواره في الـ"بوندسيلجا" بفوز ساحق على شالكه 8-صفر.
وتوقف رصيد بوروسيا دورتموند عند ثلاث نقاط، حصدها من الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الأولى، فيما رفع أوجسبورج رصيده إلى ست نقاط، في صدارة الترتيب مؤقتا، حيث كان فاز في الجولة الأولى على يونيون برلين 3 / 1.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد 13 تسديدة على المرمى.. دورتموند يسقط أمام أوجسبورج بهدفين| فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.