موعد مباراة النصر والتعاون والقنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا

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عمر شويل - جدة يستضيف استاد المدينة التعليمية بقطر مباراة دور الستة عشر بين النصر والتعاون في دوري أبطال آسيا اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020 في تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت غرينتش، حيث يسعى نادي النصر إلى تخطي التعاون والفوز بالمباراة واستكمال مشواره الجيد في البطولة، حيث حقق المركز الأول في دور المجموعات برصيد 11 نقطة، وذلك بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في مبارتين، والخسارة في مباراة وحيدة من أصل ست مباريات خاضها، أما نادي التعاون فيسعى لاستغلال معنويات اللاعبين المرتفعة بعد خطف التأهل لدور الستة عشر في المباراة الأخيرة بعد الفوز على الدحيل بهدف نظيف.

يسعى فريق النصر إلى الذهاب بعيدا في البطولة والفوز بها، خاصة بعد خسارة لقب الدوري السعودي هذا الموسم لصالح الهلال وتحقيقه للمركز الثاني برصيد 64 نقطة، وأيضا يسعى الفريق إلى تعويض إخفاقه في بطولة دوري الأبطال الموسم الماضي حيث خرج من دور ربع النهائي على يد نادي السد القطري بعد التعادل بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق في مجموع لقائي الذهاب والإياب، ولكن تفوق السد مستفيدا بقاعدة الأهداف خارج الأرض، ويسعى النصر للتفوق على التعاون كما كان الحال في أخر مبارتين، حيث انتصر عليه في كأس السوبر السعودي بضربات الترجيح، ثم في الدوري السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف، وسجل حينها عبدالرازق حمدالله هاتريك ونور الدين أمرابط لصالح النصر، وتكفل هيلدون أوجوستو بهدف التعاون.

يسعى نادي التعاون إلى إسعاد الجماهير بعد الموسم المخيب للأمال على مستوى النتائج والأداء، حيث حقق الفريق المركز ال 12 برصيد 35 نقطة في الدوري السعودي واستطاع الهرب من مناطق الهبوط في الجولات الأخيرة، وذلك بعد تحقيق 10 انتصارات، وخمس تعادلات، و15 خسارة من أصل 35 مباراة خاضها ضمن منافسة الدوري، وقد خاض الفريق ست مباريات ضمن دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال، استطاع الفوز في ثلاث مباريات، والخسارة في مثلها ليحصد تسع نقاط تضعه في المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثالث الدحيل، ويأمل التعاون إلى استغلال وجوده في دور الستة عشر للمرة الأولى في تاريخه وتقديمه لأداء جيد يليق بالبطولة.

موعد مباراة النصر والتعاون اليوم

7:45 بتوقيت مصر

8:45 بتوقيت السعودية

5:45 بتوقيت غرينتش

القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون اليوم