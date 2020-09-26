سواريز يطلق رسالة مثيرة جديدة بعد الانتقال إلى أتلتيكو مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - واصل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الجديد، لويس سواريز، الإفصاح عن تحدياته مع الروخي بلانكوس بعد الانتقال من برشلونة.
وانضم سواريز أمس رسميًا إلى أتلتيكو مدريد بدون مقابل بعد فسخ تعاقده مع برشلونة، عقب التنازل عن جزء من مستحقاته في "كامب نو" عن الموسم الأخير في عقده.
وتحدث الأوروجواياني عن طموحه في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقال: "أتيت إلى هنا للمساهمة في تحقيق أكثر بقليل مما يحلم به هذا النادي".
وتابع: "ما زالت لديه القدرة على تقديم المساعدة سواء بالأهداف أو صناعتها وفوق كل شيء الفوز بالألقاب وهو ما سأفعله".
وأضاف: "متحمس لخوض هذه التجربة الجديدة، والتعلم من سيميوني فهو لديه القدرة دائمًا على نصيحتك بالشكل الصحيح".
وواصل تصريحاته: "يتمتع أتلتيكو مدريد بمكانة وقوة كبيرة في أوروبا خاصة بعد الفوز في أنفيلد، هكذا ينظر إليه الآخرون من الخارج وآمل الآن أن أكون قادرًا على التأقلم على الأجواء داخليًا والاستمتاع بهذا النادي".
وكشف سواريز عن حديثه عندما مر بجانب لوحة جدارية بها أساطير أتلتيكو مدريد على مدار السنوات الماضية: "كل ما قلته هو أفسحوا لي المجال من أجل إثبات قدرتي على كتابة اسمي في تاريخ النادي".
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