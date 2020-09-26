نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، صفقة من العيار الثقيل، لتدعيم خط دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهى المارد الأحمر اتفاقه مع وادي دجلة، على التوقيع مع أحمد رمضان بيكهام بداية من الموسم المقبل ولمدة 5 سنوات مقبلة.

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واستطاع المارد الأحمر، في التعاقد مع اللاعب مقابل 12 مليون جنيه مع إعارة ثنائي من الفريق إلى دجلة، حسب اختيارات المدير الفني.

وجاء توقيع الأهلي مع بيكهام مقابل 12 مليون بالرغم من وجود بند يسمح بعودة اللاعب مقابل دفع 15 مليون جنيه، بعد نجاح الإدارة الحمراء في تخفيض المقابل المادي.

ويلتقي الأهلي مع طنطا مساء اليوم السبت، في المباراة التي ستجمع بينهم ضمن منافسات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.