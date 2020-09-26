نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
حسم مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، صفقة من العيار الثقيل، لتدعيم خط دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأنهى المارد الأحمر اتفاقه مع وادي دجلة، على التوقيع مع أحمد رمضان بيكهام بداية من الموسم المقبل ولمدة 5 سنوات مقبلة.
واستطاع المارد الأحمر، في التعاقد مع اللاعب مقابل 12 مليون جنيه مع إعارة ثنائي من الفريق إلى دجلة، حسب اختيارات المدير الفني.
وجاء توقيع الأهلي مع بيكهام مقابل 12 مليون بالرغم من وجود بند يسمح بعودة اللاعب مقابل دفع 15 مليون جنيه، بعد نجاح الإدارة الحمراء في تخفيض المقابل المادي.
ويلتقي الأهلي مع طنطا مساء اليوم السبت، في المباراة التي ستجمع بينهم ضمن منافسات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
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