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خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب النادي الأهلي في ضم الجزائزي يوسف بلايلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقدم مسئولو الأهلي عرضا لضم اللاعب، بقيمة 2 مليون دولار إلى مسئولي الأهلي السعودي، من أجل الموافقة على رحيل اللاعب، وهو ما رفضه الأخير.

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وقام النادي الأهلي برفع عرضه المقدم إلى فريق أهلي جدة السعودي، من أجل ضم المهاجم الجزائري الى 3 مليون دولار.

ويسعى الأهلي لتدعيم خط هجومه، نظرا لما تعاني منه هذه المنطقة كثيرا في القلعة الحمراء، حيث يواجه ندرة تهديفية.

جدير بالذكر أن يوسف بلايلي لا يمانع في تمثيل النادي الأهلي خلال الموسم المقبل، ولكن يتوقف الأمر على موافقة ناديه السعودي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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