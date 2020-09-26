الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يخرج متأخرا بـ3 أهداف من الشوط الأول أمام ويست بروميتش

مسلسل الأخطاء الدفاعية لتشيلسي تكرر للمرة الثالثة في أول 30 دقيقة من المباراة، حيث استطاع بارتلي تسجيل الهدف الثالث لوست بروميتش ألبيون في الدقيقة 28 وسط غياب من الرقابة الدفاعية لمدافعي تشيلسي

أما هدف وست بروميتش ألبيون الثاني جاء عن طريق اللاعب كالوم روبينسون موقعًا على هدفه الشخصي الثاني مستغلًا خطأ دفاعي فادح من تياجو سيلفا صفقة البلوز الدفاعية الجديدة وذلك في الدقيقة 25.

تقدم وست بروميتش بالأول في الدقائق الأولى من المباراة، وتحديدًا في الدقيقة الرابعة عن طريق كالوم روبينسون مستغلًا خطأ دفاعي من ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي في تمرير الكرة، فوصلت الكرة لزميله بيريرا والذي مررها لـ روبينسون في الجهة اليسرى، والذي سددها بدوره في شباك كابييرو معلنًا عن هدف التقدم لـ فريقه.

أنهي فريق وست بروميتش ألبيون الشوط الأول متقدما نظيره تشيلسي بثلاثة أهداف دون، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق بوروسيا بروميتش لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الخسارة في أول جولتين أمام ليستر سيتي 3 - 0 وأمام إيفرتون 5 - 2.

وتحوم الشكوك حول مشاركة أحمد حجازي أساسيا في مباراة اليوم، رغم تعافيه مؤخرا من الإصابة في أوتار الركبة.

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وقال سلافين بيليتش المدير الفني لفريق وست بروميتش خلال المؤتمر الصحفي لمباراة تشيلسي أمس، السبت، عن إمكانية مشاركة حجازي أمام البلوز :" سنرى".

وفي المقابل يطمح فريق تشيلسي المدجج بالنجوم بقيادة مدربه فرانك لامبارد في تحقيق الفوز في مباراة الليلة، للمنافسة مبكرا على لقب الدوري.

وتعاقد تشيلسي مع العديد من الصفقات المدوية هذا الموسم أبرزهم كاي هافيرتز من باير ليفركوزن وحكيم زياش من أياكس أمستردام وتيمو فيرنر من لايبزيج وتياجو سليفا من باريس سان جيرمان.

وبلغت إنفاقات تشيلسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ما يقرب من 200 مليون يوور.

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الـ 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي بثلاث نقاط، بينما يتواجد وست بروميتش في المركز الـ 20 والأخير بدون نقاط.