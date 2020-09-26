الوديات أزمة منتخبات مصر في تصفيات أفريقيا والأولمبياد

المنتخب الأول

يواجه معسكر منتخب مصر الوطني الأول المقرر انطلاقه يوم 9 نوفمبر القادم استعدادا لمواجهة منتخب توجو ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون أزمة حقيقية.

وقرر الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" إقامة مباراتىّ الجولتين الثالثة والرابعة للمنتخبات المشاركة بتصفيات الكان فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل.

وخاطبت الجبلاية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بإقامة مباراة مصر أمام توجو أحد يومي 12 أو 13 نوفمبر القادم على أن تقام المباراة الثانية فى توجو أحد يومي 16 أو 17 من الشهر ذاته.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إنه فى حال بلوغ فريقي الأهلي والزمالك نهائى دورى أبطال أفريقيا والمحدد له يوم 6 نوفمبر القادم لن يستطيع حسام البدرى وجهازه المعاون إقامة مباراة ودية تحضيرا لمواجهة توجو لاسيما وأن القوام الأساسي من منتخب الفراعنة الكبار من قطبي الكرة المصرية.

وأوضح أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" وضع منتخب مصر الأول فى ورطة بعد تغيير أجندة مواعيد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمباراة النهائية وترحيلها من شهر سبتمبر القادم إلى نوفمبر المقبل فى ظل مشاركة فريقين من مصر الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن تطير بعثة منتخب مصر الأول إلى توجو بطائرة خاصة لخوض المباراة الثانية أمام نظيره المنتخب التوجولى فى إطار تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

ويمتلك منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري فى رصيده نقطتين من التعادل أمام كينيا وجزر القمر بتصفيات كان 2021 بالكاميرون.

المنتخب الأوليمبي

كشف الدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة آخر المستجدات بشأن خوض منتخب مصر الأوليمبي مباريات ودية خلال الفترة القادمة فى إطار الاستعداد للمشاركة ضمن منافسات دورة الألعاب الأوليمبية.

ويستعد منتخب أوليمبي الفراعنة للمشاركة ضمن منافسات أولمبياد طوكيو التى تم تأجيلها إلى صيف عام ٢٠٢١ بعدما حصد كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر نهاية العام الماضي.

وقال الدكتور أحمد عبدالله إن هناك دورة ودية دولية ستقام فى مصر خلال الأيام القادمة، يشارك خلالها المنتخب الأوليمبي استعدادا للمشاركة فى الأولمبياد.

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وأشار إلى أن الدورة الودية الدولية ستضم منتخبات عالمية مثل الأرجنتين والبرازيل وفرق اخرى، مشددا على انتظار موافقة مسؤلى التانجو والسامبا للمشاركة فى الدورة من عدمه.

ولفت إلى أن التواصل والتنسيق مستمر مع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي من أجل التحضير للمشاركة فى نهائيات أولمبياد طوكيو القادم كى يتسنى إعداد عناصر أوليمبي الفراعنة للبطولة.

واستطرد:" تقدمت باعتباري المشرف على المنتخب الأوليمبي بتصور شامل لفترة إعداد منتخب مصر الأوليمبي إلى اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وتمت الموافقة عليه".

منتخب الشباب

يصطدم منتخب مصر للشباب بانتخابات مجلس النواب - المقرر عقدها في شهر نوفمبر المقبل- والتى تزامنت مع خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب السعودي أو البحريني، حيث كان من المقرر ان يواجه المنتخب نظيره السعودي أو البحريني في الفترة من 20 إلي 25 من نفس الشهر؛ ما اضطر المسؤلين إلى اللجوء لتقديم الموعد ومخاطبة الأشقاء بذلك الأمر.

ونجح منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين فى تعديل موعد خوض مباراتين وديتين امام نظيره منتخب السعودية خلال شهر أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب شباب الفراعنة نظيره السعودي على يومى 26 و29 من شهر أكتوبر المقبل، فى إطار استعداد الفراعنة لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بموريتانيا فى شهر مارس القادم.

واتفق الجانبان على إقامة المباراتين الوديتين فى القاهرة على ان يغادر منتخب مصر أول شهر نوفمبر القادم إلى تونس للمشاركة فى منافسات دورة شمال أفريقيا.

وتسبب تحديد موعد إقامة انتخابات مجلس النواب يومي 24 و25 أكتوبر المقبل، في تعديل برنامج المباريات الودية الدولية لمنتخب الشباب.

وانتظم منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين في معسكر مفتوح باستاد القاهرة من يوم الجمعة الماضي ويستمر حتي نهاية الشهر الجاري استعدادا لتصفيات لبطولة شمال أفريقيا المؤهلةً لبطولةً كاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021.

وسيطرت حالة من الغضب على الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، بسبب تعنت أندية الدوري الممتاز ورفضها إرسال لاعبيها لمعسكر الفراعنة المفتوح خلال الوقت الحالي وأبدى جهاز المنتخب اندهاشه من موقف الأندية وتمسكها باللاعبين رغم أنها لا تشركهم في المباريات الأساس وحاول الجهاز الفني التواصل مع بعض مسؤولي الأندية دون جدوى مما دفعه لضم ٥ لاعبين فقط من القوام الأساسي لمعسكره الحالي والباقي من العناصر الجديدة.