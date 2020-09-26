وليد سليمان يكشف عن قرب رحيل فايلر ويدعم محمد يوسف لقيادة الأهلي

وجه وليد سليمان نجم فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي، رسالة دعم لـ محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق عقب تردد شائعات عن قرب توليه قيادة الفريق مرة اخرى حال رحيل رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق.

وكتب وليد سليمان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل التواصل الاجتماعي " فيس بوك " : " والله ياكابتن حضرتك تستاهل كل خير وقدها وقدود ربنا يارب يوفقك وتستحقها عند جداره وجدير بيها وزي ما عملتها في 13 ان شاء الله قادر تعملها في 20".

وأضاف :" الاهلي اكبر من اي حد والاهلي اللي بيضيف لاي حد ان كان مدرب او لاعب علشان كدا عمر الاهلي ما بيوقف علي اي شخص مهما كان علشان كدا ياريت نبطل تعليقات بطريقه مش لطيفه وانا مليش غرض من اي شئ علشان في ناس بتستخف دمها انا مشجع قبل ان اكون لعيب ".

وعقب ذلك قام عدد من جماهير الاهلي بالهجوم على وليد سليمان ليكتب ادمن صفحة نجم الاهلي توضيح جاء كالتالي : " انا أدمن صفحة كابتن وليد سليمان، وقمت بعمل كومنت لصفحة الكابتن محمد يوسف تعليقا على بوست نُشر مؤخرا له ..داعم لأي مدرب قادم يتولى النادي العريق، سواء الكابتن محمد يوسف أو مستر فايلر، والنادي الأهلي لن يقف على أي شخص".

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