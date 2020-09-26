وكتب وليد سليمان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل التواصل الاجتماعي " فيس بوك " : " والله ياكابتن حضرتك تستاهل كل خير وقدها وقدود ربنا يارب يوفقك وتستحقها عند جداره وجدير بيها وزي ما عملتها في 13 ان شاء الله قادر تعملها في 20".
وأضاف :" الاهلي اكبر من اي حد والاهلي اللي بيضيف لاي حد ان كان مدرب او لاعب علشان كدا عمر الاهلي ما بيوقف علي اي شخص مهما كان علشان كدا ياريت نبطل تعليقات بطريقه مش لطيفه وانا مليش غرض من اي شئ علشان في ناس بتستخف دمها انا مشجع قبل ان اكون لعيب ".
وعقب ذلك قام عدد من جماهير الاهلي بالهجوم على وليد سليمان ليكتب ادمن صفحة نجم الاهلي توضيح جاء كالتالي : " انا أدمن صفحة كابتن وليد سليمان، وقمت بعمل كومنت لصفحة الكابتن محمد يوسف تعليقا على بوست نُشر مؤخرا له ..داعم لأي مدرب قادم يتولى النادي العريق، سواء الكابتن محمد يوسف أو مستر فايلر، والنادي الأهلي لن يقف على أي شخص".facebook
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وليد سليمان يكشف عن قرب رحيل فايلر ويدعم محمد يوسف لقيادة الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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