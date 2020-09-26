أهلي جدة يتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال آسيا

وسجل هدف المباراة الأول اللاعب جانييف في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول لصالح أهلي دبي، بينما عادل عمر السومة النتيجة لأهلي جدة في الدقيقة 54 من ضربة جزاء نفذها بنجاح.
وفي الأشواط الإضافية لم يتمكن أي من الفريقين إحراز أهداف، مما جعل اللقاء يتجه الى ضربات الجزاء الترجيحية والتي نصفت فريق أهلي جدة على حساب شباب الأهلي بنتيجة 4-3.
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