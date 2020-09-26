مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام طنطا ..التشكيل

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة طنطا المقرر لها الثامنة مساء اليوم، السبت، على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الـ 30 من مباريات الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الأهلي كلا من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي، وفي الأمام أحمد الشيخ وجونيور آجاي ومحمود كهربا ومروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وأليو بادجي ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج ومحمود وحيد وحسين الشحات وعربي بدر.