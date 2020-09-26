ممر شرفي من طنطا للأهلي بطل الدوري

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى طنطا، بقيادة رضا عبدالعال، إقامة ممر شرفي للاعبي النادي الأهلي، قبل انطلاق المباراة التى تجمع بين أبناء السيد البدوي، والشياطين الحمر، على ملعب استاد السلام.

ويواجه فريق طنطا منافسه النادي الأهلي اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب السلام "ستاد الأهلي" ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدورى المصري.

ومن المتوقع أن يخوض فايلر مدرب الأهلي اللقاء بتشكيل كالتالي: