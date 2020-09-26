نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة طنطا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة طنطا بعد قليل في المباراة المقرر لها أن تقام على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
تشكيل الأهلي جاء على النحو التالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - جونيور أجاي - أحمد الشيخ
خط الهجوم : محمود عبد المنعم "كهربا" - مروان محسن.
البدلاء :-
مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - حسين الشحات - أليو ديانج - أليو بادجي - محمد مجدي "أفشة" - محمود وحيد - عربي بدر - محمد فخري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة طنطا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.