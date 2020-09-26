نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وست بروميتش ألبيون يقسو على تشيلسي بثلاثية في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجئ وست بروميتش ألبيون ضيفه فريق نادي تشيلسي بتسجيله ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي تجمع بينهما على أرضية ملعب إستاد هاوثورنس لحساب مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم ينتظر أصحاب الأرض طويلاً قبل تسجيل الهدف الاول عن طريق كالوم روبينسون في الدقيقة الرابعة وعاد اللاعب ذاته لتسجيل الهدف الشخصي الثاني له والثاني لكتيبة بيرسيتش في الدقيقة الخامسة والعشرين.

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وفي الدقيقة الثامنة والعشرين تمكن كايل بارتلي من تسجيل الهدف الثالث لرفقاء أحمد حجازي لينهي الفريق الشوط الأول متقدماً على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في إنتظار ما ستؤول إليه نتيجة الشوط الثاني.

يُذكر أن وست بروميتش ألبيون قد خسر في الجولة الاولى من ليستر سيتي بثلاثية نظيفة وفي الجولة الثانية تلقى الخسارة أيضاً من إيفرتون بخمسة أهداف مقابل هدفين.

فيما جمع تشيلسي ثلاثة نقاط بالفوز في الجولة الأولى على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يخسر من ليفربول في الجولة الثانية بهدفين مقابل لا شيء.