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الزمالك يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدرس نادي الزمالك، الاستغناء عن مصطفى فتحي لاعب الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتسبب مصطفى فتحي في أزمة كبيرة داخل القلعة البيضاء، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تواصل مسؤولي التعاون السعودي معه للوصول إلى فرجاني ساسي من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة.

وأدى تصرف مصطفى فتحي إلى إشعال حالة من الغضب داخل جدران القلعة البيضاء، ما تسبب في استبعاده من مباراة طنطا الماضية في بطولة الدوري المصري.

ويدرس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بيع اللاعب خلال الفترة المقبلة، وخصوصًا بعدما تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى موقفه مع الفريق السعودي.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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