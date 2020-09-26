نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تياجو سيلفا يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي من الباب الخلفي في المقال التالي
وعندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم وست بروميتش ألبيون بهدف واحد مقابل لا شيء أساء سيلفا تقدير واحدة من الكرات السهلة التي وصلت إليه ليخطفها من أمامه مهاجم أصحاب الأرض كالوم بورنسون وينفرد بكاباييرو ويضيف الهدف الثاني.
وسرعان ما تمكن بروميتش من تسجيل الهدف الثالث عن طريق كايل بارتلي لتزداد مهمة البلوز صعوبة في العودة إلى اللقاء من جديد ليصبح سيلفا أول لاعب يتسبب في خطأ مباشر يستقبل به فريقه هدف بعد عيسى ديوب لاعب وست هام ضد ارسنال 2018.
يُذكر أن سيلفا البالغ من العمر 36 عاماً قد إنتقل إلى تشيلسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية في صفقة إنتقال حر لتدعيم خط الدفاع للفريق اللندني.
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