أبو العينين شحاتة بعد خسارة تليفونات بني سويف أمام المنيا: حكم المباراة ذبحنا

أشاد أبوالعنين شحاتة المدير الفني لفريق تليفونات بني سويف، بأداء فريقه خلال مباراة المنيا التي انتهت بخسارة الفريق بثلاثة أهداف لهدف، بالجولة التاسعة عشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.
وأكد "أبو العينين "التحكيم ذبح الفريق خلال مباراة اليوم وقام حكم اللقاء عمر السيد من منطقة الإسكندرية بطرد لاعب منذ الدقيقه 25 من الشوط الأول.
وأكد أن لاعبي التليفونات أدوا اللقاء بشكل جيد وقدموا كل ما في وسعهم أمام فريق المنيا.
واختتم تصريحاته منتقدا للتحكيم: "تعرضنا للظلم في مباراة المنيا، من الحكم عمر السيد حكم المباراة، وأنه حرم فريقه من تحقيق الفوز وقام بطرد لاعب الفريق منذ الدقيقة 25 من الشوط الأول".
يذكر أن فريق المنيا حقق الفوز علي فريق التليفونات بثلاثة أهداف لهدف، بالجولة التاسعة عشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.
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