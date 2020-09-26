الدوري الإسباني.. بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام بيتيس

وكان ريال بيتيس نجح في تحقيق الفوز في المباراتين الماضيين، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الليجا برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع غرناطة المتصدر، بينما يتواجد ريال مدريد في المركز العاشر دون رصيد من النقاط.

ويبحث ريال مدريد بطل الليجا في مواجهة اليوم، عن تحقيق الانتصار الأول له في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد أن تعادل 0-0 في الجولة الماضية مع ريال سوسييداد.

وشدد التشيلي مانويل بيليجريني، مدرب ريال بيتيس، على أهمية مواجهة ريال مدريد، مؤكدًا أن فريقه يمتلك عقلية الفوز والطموح.