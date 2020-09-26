معتذرًا عن إضاعة بلنتي.. تعليق عمر السومة على تأهل أهلي جدة لـ ربع نهائي أبطال آسيا

أعرب عمر السومه نجم فريق أهلي جده عن سعادته بـ تأهل الفريق إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا على حساب نظيره شباب أهلي دبي الإماراتي عقب مباراة قوية امتدت الى أشواط إضافية عقب التعادل الإيجابي في الأشواط الأصلية.

وكتب عمر السومه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " الحمدلله على الفوز والتأهل ????????????????... ألف مبروك لجماهيرنا والقادم أفضل ان شاءالله???????? .... وأعتذر على البلنتي ماعاد أعيدها".

سجل هدف المباراة الأول اللاعب جانييف في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول لصالح أهلي دبي، بينما عادل عمر السومة النتيجة لأهلي جدة في الدقيقة 54 من ضربة جزاء نفذها بنجاح.

وفي الأشواط الإضافية لم يتمكن أي من الفريقين إحراز أهداف، ما جعل اللقاء يتجه الى ضربات الجزاء الترجيحية التي أنصفت فريق أهلي جدة على حساب شباب الأهلي بنتيجة 4-3.