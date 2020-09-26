نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفال الأبطال.. طنطا يقيم ممر شرقي للأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ممر شرفي لتهنئة لاعبو الفريق الأهلي بمناسبة تتويجه بلقب الدوري المصري للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ وذلك قبل انطلاق المباراة التي ستجمع بينهما على "الأهلي we".
وقبل بداية أحداث اللقاء قام لاعبو نادي طنطا بإقامة ممر شرفي للاعبي الأهلي وقاموا بمصافحتهم وتهنئتهم بالفوز بلقب الدوري.
ويواجه الأهلي نظيره طنطا على استاد "الأهلي we" في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
وتوج الأهلي بطلا للدوري المصري للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ للمرة الخامسة على التوالي، والثانية والأربعين في تاريخه.
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