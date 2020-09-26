نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سواريز على رأس قائمة أتلتيكو مدريد أمام غرناطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة الغد أما غرناطة ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني "الليجا". وشهدت قائمة أتلتيكو مدريد تواجد الأوروجوياني لويس سواريز والمنضم حديثًا للفريق قادما من برشلونة. وجاءت قائمة أتلتيكو مدريد على النحو التالي :- Advertisements حراسة المرمى : جربيك - أوبلاك خط الدفاع : سانشيز - نوهين - لودي - سافيتش -فيليبي - هيرموسو - تريبيير خط الوسط : توماس بارتي - كوكي - ساؤول - ليمار - لورينتي - هيريرا - فيتولو - كاراسكو خط الهجوم : جواو فيليكس - لويس سواريز - كوريا - سابونيتش - دييجو كوستا - كاميلو.

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