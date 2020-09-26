نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتفق على ضم نجم دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح مسئولو النادي الأهلي خط اتصالات مع نادي وادي دجلة للتوصل لاتفاق من أجل التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام نجم الفريق في الموسم المقبل.

واتفق مسئولو الأهلي مع وادي دجلة على التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام لمدة خمس مواسم بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المرجح أن يكون المقابل المادي للصفقة 12 مليون جنيه على أن يتم إعارة أحد اللاعبين من الأهلي إلى وادي دجلة لمدة موسم.

ويعتبر أحمد رمضان بيكهام لاعبًا من أبناء الأهلي قبل أن ينتقل إلى صفوف وادي دجلة في عام 2018، حيث شارك مع وادي دجلة في الموسم الحالي في 28 مباراة بواقع 26 مباراة في الدوري المصري ومباراتين في كأس مصر وأحرز هدفين.