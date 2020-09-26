نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خروجه من حسابات كومان.. نجم برشلونة يتلقي عرضين للرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الشكر للنجم الشاب ريكي بويغ وطالبة بالبحث عن ناد جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ونوه كومان على اللاعب صاحب الـ 17 عام أنه يملك موهبة عظيمة لكن لا يوجد له مكان داخل التشكيل الأساسي مع الفريق الأول في الموسم الجديد.

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ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن أندية آيندهوفن الهولندي، وبورتو البرتغالي لديهم رغبة قوية في التعاقد مع بويغ قبل نهاية الميركاتو الصيفي في الخامس من أكتوبر المقبل.

وأشارت الصحيفة أن كلا الفريقين قد طلبوا من إدارة برشلونة الحصول على اللاعب على رسم البيع النهائي، وهو ما لاقي رفض شديد من نادي البلوغرانا الذي يرغب في إعارة اللاعب فقط من أجل الإستفادة منه مستقبلا.

يذكر أن بويغ قد أصبح على ذمة الفريق الثاني لنادي برشلونة بعد رفضه من قبل الهولندي رونالد كومان .