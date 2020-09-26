نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي ينتفض ويفلت من كمين وست بروميتش بتعادل مثير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن تشيلسي من تحقيق تعادل مثير مع مضيفه فريق نادي وست بروميتش ألبيون بثلاثة أهداف لكلاً منهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الثالثة من البريميرليج.

سجل ثلاثية أصحاب الأرض كالوم روبنسون هدفين في الدقائق الرابعة والخامسة والعشرين وكايل بارتلي في الدقيقة السابعة والعشرين لينتهي الشوط الأول على وقع تأخر أبناء لامبارد بثلاثية نظيفة.

قبل أن تنقلب الأمور رأساً على عقب في الشوط الثاني ويحقق تشيلسي عودة تاريخيه بثلاثية سجلها مايسون مونت في الدقيقة الخامسة والخمسين وكالوم هودسون أودوي في الدقيقة السبعين وإبراهام في الدقيقة الثالثة والتسعين.

وتعتبر تلك المباراة هي الأولى في البريميرليج التي تنتهي بنتيجة التعادل وإستقر بها تشيلسي في المركز السادس برصيد أربعة نقاط بعد أن أفلت من الخسارة الثانية توالياً فيما حصل بروميتش ألبيون على النقطة الأولى بعد خسارتين.