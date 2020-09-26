نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاتسيو يضرب كالياري بثنائية في الكالتشيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق نادي لاتسيو من تحقيق فوز هام على مضيفه فريق نادي كالياري بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

افتتح الضيوف التسجيل مبكراً في الدقيقة الرابعة عن طريق لاعب الوسط مانويل لاتزاري قبل أن يتمكن المهاجم تشيرو إيموبيلي هداف الدوري الموسم الماضي من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والسبعين.

ليعود بذلك فريق نادي لاتسيو من ملعب سردينيا أرينا بالفوز الأول له ويضيف ثلاثة نقاط لرصيده يصل بهم للمركز الخامس فيما توقف رصيد كالياري عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر.