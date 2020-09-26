المركز الأوليمبي بالمعادي يستضيف فعاليات بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت 18 عاماً

يستضيف المركز الاوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادى، فعاليات بطولة الجمهورية لألعاب القوى للناشئين والناشئات تحت ١٨ عاما بمشاركة ٣٠ ناديا ومركز شباب ب ٤٣٠ لاعبا و ٢٢٠ لاعبة والتي تقام علي استاد ألعاب القوى في الفترة من ٢٦ سبتمبر وحتي ٢٩ سبتمبر.

وعبر الاتحاد المصري لألعاب القوى عن سعادته على التنظيم الجيد للبطولة من قبل المركز الأوليمبي بالمعادي، مؤكدا على ثقته بخروج البطولة بالشكل الجيد والتي تعد البطولة إعداد جيد للمشاركة في البطولات الدولية.

وحرص مسؤولو المركز الأوليمبي بالمعادي على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة من بينها تطهير وتعقيم صالات التدريب بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة قبل الدخول ومنع التكدس والزحام والالتزام بارتداء الكمامات.