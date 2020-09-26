نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض بيراميدز.. أزارو يطلب الرحيل عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرغب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة بعد تلقيه عددًا من العروض.

وتقدم نادي بيراميدز بعرض قيمته 2 مليون دولار، من أجل الحصول على خدمات وليد أزارو بداية الموسم المقبل.

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ويريد أزارو الرحيل عن القلعة الحمراء، بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن مشاركته بصفة أساسية مع الأهلي، تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر.

وترغب إدارة النادي في تقريب وجهات النظر بين وليد أزارو ورينيه فايلر في ظل عدم قناعة المدرب السويسري بقدرات اللاعب، بسبب افتقاده لـ اللمسة الأخيرة وعدم القدرة على التسجيل بصفة مستمرة.

وترى إدارة القلعة الحمراء أن اللاعب المغربي أفضل اللاعبين المتاحين في مركزه، وتخشى التفريط فيه خلال الفترة المقبلة.